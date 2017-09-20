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Следователи предъявили обвинение в убийстве 31-летнему жителю Екатеринбурга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 17 сентября 2017 года. Обвиняемый выпивал с 46-летним приятелем около одного из домов на Новгородцевой. Между собутыльниками разгорелась ссора, и младший из них забил оппонента камнем.

Злоумышленника задержали на следующий день по месту жительства. Он признал вину.