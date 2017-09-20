А труп вывез за город.

В Новом Уренгое по подозрению в убийстве задержали 57-летнего таксиста-частника. Решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 4 сентября 2017 года. Подозреваемый подвозил пьяного вахтовика из Оренбургской области. По дороге мужчины повздорили, и водитель несколько раз ударил пассажира монтировкой по голове. Труп он вывез за город и бросил на обочине дороги Сургут - Салехард.

Тело вахтовика обнаружили 14 сентября. Подозреваемого задержали спустя 5 дней.