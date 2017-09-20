Педофила ищут.

В Челябинске ищут педофила, который набросился на 10-летнюю девочку в подъезде дома на улице Российской. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Подробности произошедшего не сообщаются. Расследование дела взял на личный контроль руководитель регионального СУ СКР, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.