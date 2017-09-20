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Пермяк ответит в суде за фото обнаженных детейСегодня в 15:54

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На снимках "засветились" 23 ребенка.

В Пермском крае местный житель обвиняется в серии особо тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. 39-летний мужчина делал фотографии обнаженных подростков, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

В трех инцидентах фигурируют дети до 14 лет, в остальных – до 16 лет. Кроме того, в четырех случаях мужчина, по версии следствия, совершал "иные действия сексуального характера", воспользовавшись беспомощным состоянием детей.

Всего с июля 2012 года по июль 2016-го обвиняемый совершил развратные действия в отношении 23 подростков.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

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