За грабеж.

Одного из воспитанников гыданской школы-интерната, прославившейся нападением учеников на педагога, отправили в воспитательную колонию на 1 год 3 месяца. Он был взят под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Подростку в сентябре 2016 года дали условный срок за грабеж. Он не должен был менять место жительства, а также покидать дом с 22.00 до 06.00. Однако подросток систематически нарушал условия испытательного срока.

Кроме того, юноша участвовал в избиении учителя в начале 2017 года. Об инциденте стало известно в марте, когда педагоги написали коллективное обращение к губернатору. Сразу после этого прокуратура провела проверку и вскрыла многочисленные нарушения в школе-интернате.

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