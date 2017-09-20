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В Югре виновнику ДТП с поездом предъявили обвинениеСегодня в 16:35

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В причинении смерти по неосторожности.

Водителю грузовика, который протаранил пассажирский поезда в Югре, предъявили обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Авария произошла 9 сентября 2017 года на 901-м километре перегона Мегион - Нижневартовск. На нерегулируемом переезде грузовик Iveco врезался в движущийся поезд (№346 "Адлер - Нижневартовск").

Пострадали 19 человек, среди которых четверо детей. Спустя неделю один из пострадавших скончался.

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