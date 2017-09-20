Который выбросил труп в мешке.

По факту обнаружении человеческих останков в деревне Большое Баландино (Сосновский район) возбуждено уголовное дело об убийстве.

В настоящее время следователи пытаются установить личность погибшего. Также ведется розыск лиц, причастных к совершению преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Мешок со скелетированными останками обнаружили 15 сентября 2017 года при демонтаже трубы из-под моста. Рядом находились вещи погибшего - темная куртка, рубашка, спортивные штаны и кроссовки.

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