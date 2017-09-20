Вместе в Михаилом Шилимановым и Ларисой Ассоновой.

В Екатеринбурге завершено расследование дела "Бухты Квинс". Обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) предъявлены барду Александру Новикову, его другу Михаилу Шилиманову и их знакомой Ларисе Ассоновой.

По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов троица, действуя по предварительному сговору и злоупотребляя доверием пайщиков, похитила средства ПЖСК "Бухта Квинс".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвиняемые знали, что часть строительных работ уже выполнена частной компанией, в связи с чем на это не требуется дополнительных трат. Однако часть средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК "Бухта Квинс", по подложным основаниям была переведена на расчетные счета ряда юридических лиц, фактически не выполнявших работы и не оказывавших услуги на данном стройобъекте. После этого денежные средства обналичили.

По данным следователей, преступные действия нанесли ущерб порядка 60 потерпевших на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Собранной доказательственной базы оказалось достаточно для предъявления обвинения Новикову, Шилиманову и Ассоновой. На основании ходатайства следствия их имущество арестовано - для последующего возмещения ущерба потерпевшим.

В настоящее время обманутые пайщики "Бухты Квинс" приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого за криминальное "чтиво" возьмутся обвиняемые и их защитники.

Работы по возведению коттеджного поселка "Бухта Квинс" строительной компанией "ДомБери" были остановлены в 2012 году. 11 марта 2016 года в офисах фирмы в Екатеринбурге прошли обыски. Вскоре было возбуждено уголовное дело, потерпевшими в котором выступают 65 человек, вложившихся в проект.

Судя по опубликованным ранее "Уралинформбюро" документам, миллионные суммы от заключенных договоров продаж получал лично шансонье. Именно его подпись стоит на расписках, датированных 2011-2012 годами.