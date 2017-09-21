За ввезенные в страну 174 килограмма героина.

Курганский областной суд вынес приговор участнику преступного сообщества Дархану Юсупову, поставлявшему в Россию крупные партии героина. Он приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2009 году Юсупов вступил в преступное сообщество, занимающееся поставками особо крупных парий наркотиков из Афганистана в Россию. В 2012 году он организовал поставку зелья через Курганскую область. У перевозчиков, задержанных в Татарстане, был изъят героин весом более 174 килограммов.

Юсупов долгое время скрывался за рубежом. В августе 2013 года он был задержан в Казахстане и приговорен к 18 годам лишения свободы за поставки в страну свыше 300 килограммов героина.

В августе 2016 года компетентные органы Казахстана передали наркоторговца российской стороне для уголовного преследования в рамках международного сотрудничества.

Уточняется, что Дархан Юсупов признан виновным в совершении сразу нескольких преступлений – участие в преступном сообществе, контрабанда наркотических средств в особо крупном размере и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств.