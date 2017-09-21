Дело дошло до суда.

В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Кировграда, который подозревается в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 28 июля 2017 года. Обвиняемый рыбачил с 37-летним приятелем на северном берегу Вогульского пруда в Верхнем Тагиле. Мужчины выпивали, когда между ними разгорелась ссора. Младший рыбак схватил топор и зарубил оппонента.