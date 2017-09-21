Ямалец зарезал хозяйку кафеСегодня в 11:42
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И сдался полиции.
Вечером 20 сентября 2017 года в Новом Уренгое местный житель зарезал 59-летнюю хозяйку кафе "Караван".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 37-летний мужчина сам сдался полиции. Он рассказал, что нанес женщине несколько ножевых ранений в шею, а труп оставил на площадке перед входом в кафе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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