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На Среднем Урале наркоторговец из Уфы сел на 9 летСегодня в 12:33

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У него нашли почти 30 кило зелья.

Каменский райсуд вынес приговор 21-летнему жителю Уфы, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в 2016 году молодой человек вступил в сговор с неустановленным следствием лицом для сбыта наркотиков. Роль подсудимого сводилась к тому, чтобы забирать зелье из тайников, хранить его у себя дома и сбывать в разных регионах РФ. Указания он получал в компьютерной программе.

В мае 2017 года злоумышленник извлек из тайника в Каменском районе 29,7 килограмма наркотиков. Его задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ.

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