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Тобольский бизнесмен пойдет под суд за кражу 34 миллионовСегодня в 15:05

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И отмывание средств.

В Тобольский горсуд передано дело гендиректора управляющей компании "Гранд", подозреваемого в хищении 34 миллионов рублей. 15,8 миллиона из это суммы - деньги обманутых дольщиков.

Бизнесмену вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, отмывание денег, злоупотребление полномочиями и присвоение чужого имущества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С февраля 2015 по март 2016 обвиняемый был учредителем и гендиректором компании "Стройсервис – Инвест" и знал, что фирма не имеет разрешения на возведение многоэтажки на улице 5-й Северной в Тобольске. Несмотря на это, мужчина заключил с 9 горожанами договоры долевого участия в строительстве, а полученные средства похитил.

Чтобы легализовать украденное, коммерсант перевел со счета своей компании более 10,3 миллиона рублей подставному лицу, оплатив стройматериалы и работы, которых на самом деле не было.

Кроме того, следователи выяснили, что с февраля 2014 по ноябрь 2015 года тоболяк незаконно выводил из "Стройсервис – Инвеста" имущество, совершал фиктивные сделки и не перечислял на счета фирмы деньги за проданные вещи. В результате кредиторы компании, среди которых был Завод сборного железобетона №6, понесли ущерб в 52,1 миллиона рублей.

Уже став гендиректором УК "Гранд", предприниматель украл более 18,7 миллиона рублей, перечисленные населением на расчетный счет для оплаты электроэнергии.

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