Он сам сдался полиции.

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Краснотурьинска, признав его виновным в избиении приятеля до смерти. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 22 августа 2016 года. Подсудимый пришел к давнему знакомому. Мужчины повздорили, и гость избил хозяина квартиры. На следующее утро он вернулся, но обнаружил приятеля мертвым.

Злоумышленник сообщил о случившемся в полицию.