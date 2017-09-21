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Приговор экс-ректору КГУ вынесут 17 октябряСегодня в 16:17

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Прокурор просит для него 8,5 лет.

17 октября 2017 года Курганский горсуд вынесет приговор бывшему и.о. ректора КГУ Михаилу Ерихову. Заседание начнется в 10.00, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Иванищева.

Ерихову вменяют присвоение и растрату, превышение должностых полномочий и злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности. По данным следствия, он присвоил более 2 миллионов рублей. Его задержали 20 февраля 2016 года после обысков в вузе.

Гособвинение просит отправить Ерихова за решетку на 8,5 лет. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитного.

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