Южноуральца будут судить за изнасилование падчерицы и убийствоСегодня в 11:58
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Ему грозит пожизненное.
В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Пластовского района. Он обвиняется в убийстве, изнасиловании несовершеннолетней, разбое и угрозе убийством, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в сентябре 2012 года мужчина забрался в дом 74-летней односельчанки. Он зарезал пенсионерку, похитил имущество на сумму около 5 000 рублей и поджег дом. Уголовное дело по факту убийства долгое время оставалось нераскрытым.
В 2010-2016 годах злоумышленник насиловал падчерицу 2000 года рождения. Установлен 21 эпизод. Кроме того, в 2015-2016 годах он угрожал убийством падчерице, супруге и теще.
В сентябре 2016 года мужчину задержали за насилие в отношении сотрудников ДПС, которые остановили его за пьяную езду.
Следует отметить, что обвиняемый ранее был судим за убийство. Ему грозит пожизненное заключение.
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