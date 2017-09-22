Заявил он в СКР.

В поселке Махнево (Алапаевский район) произошла перестрелка. Неизвестный выстрелил из ружья в 49-летнего мужчину, он получил ранение ноги. Потерпевший написал заявление в полицию. Также он утверждает, что в него стреляли из-за того, что он отказался от заказного убийства депутата.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД сообщили "Уралинформбюро", что по факту перестрелки сейчас проводится проверка. Потерпевший находится на лечении. После того, как врачи дадут заключении о степени тяжести вреда здоровью, будет принято процессуальное решение.

В региональном СУ СКР добавили, что ранее следственный отдел по Алапаевску проверил информацию по поводу возможного заказа на убийство. Объективного подтверждения эти сведения не нашли.