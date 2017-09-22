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В Сургуте воспитанник спецшколы пошел под суд за 15 преступленийСегодня в 15:52

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В их числе - истязания и изнасилования.

В суд направлено уголовное дело в отношении 17-летнего сургутянина. Его обвиняют в истязаниях, вымогательстве и изнасиловании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

По данным следствия, в течение двух лет воспитанник спецшколы избивал других подростков и вымогал у них деньги. А в январе 2017-го он в душевой из крана облил ноги одного из потерпевших горячей водой. У подростка диагностировали ожоги стоп. Его мать обратилась к следователям.

После этого стало известно, что девочки в спецшколе подверглись насилию. Пять педагогов учреждения, не выдержав многочисленных проверок, написали заявления об увольнении.

Всего юноше инкриминируют 15 эпизодов преступлений, в том числе особо тяжких. Потерпевшими по делу проходят девять подростков.

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