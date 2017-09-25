Свердловская Тропиканка выйдет из колонии раньшеСегодня в 15:20
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На полгода.
Свердловчанка Светлана Степенько, по прозвищу Тропиканка, освободиться из колонии на полгода раньше. Женщина должна была провести за решеткой 13,5 лет за убийства. Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Свердловского областного суда от главы банды в селе Нейво-Шайтанском.
Высшая судебная инстанция в целом оставила решение в силе. Но Светлане Степенько сократили срок пребывания в колонии общего режима на шесть месяцев. После колонии женщину ждет ограничение свободы еще на два года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.
17 мая 2017 года Светлана Степенько и подельники были осуждены за три убийства. В сумме банда получила 48 лет заключения.
По данным следствия, Степанько задолжала крупную сумму денег владелице мехового магазина в Алапаевске. Чтобы расплатиться, Тропиканка нашла трех неблагополучных граждан и оформила на них кредиты на шубы. При этом меха они не получили. В банке заподозрили мошенничество. Степанько решила себя обезопасить и, вместе с сожителем и зятем, убила потерпевших. Два убийства они пытались замаскировать под несчастные случаи, а третье – под разбойное нападение. Банду задержали в феврале 2016 года.
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