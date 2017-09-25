Он арестован.

43-летнему жителю Сургута предъявили обвинение в убийстве сожительницы. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли вечером 17 сентября 2017 года в квартире на улице Просвещения. Спустя два дня был задержан ее сожитель. Он пояснил, что набросился на женщину с ножом во время ссоры.

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