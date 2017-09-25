Виновным грозит до 5 лет.

На Ямале возбуждено уголовное дело о халатности по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

ЧП произошло 16 августа 2017 года в селе Горки (Шурышкарский район). Школьник получил тяжелые травмы головы. Его госпитализировали в Салехардскую окружную больницу.

В настоящее время устанавливается лицо, ответственное за приведение спортивной площадки в соответствие с установленными требованиями безопасности. Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

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