Он арестован.

В Перми экс-сотрудника транспортной полиции заподозрили в наркоторговле. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, 20 сентября 2017 года полицейский сбыл через посредника на парковке более 400 граммов героина. Во время обысков в его служебном кабинете нашли еще свертки с веществом неизвестного происхождения, а дома обнаружили 2 гранаты и 27 патронов.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что полицейского уволили из органов после проверки в региональном управлении на транспорте МВД. "Также продолжается проведение проверки в отношении ряда руководителей, в ходе которой будет дана принципиальная оценка роли каждого из них в организации контроля за служебной деятельностью и проведению работы с личным составом. По результатам проверки ряд руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения", - сообщили агентству в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.