При задержании.

20-летний житель Челябинска пырнул полицейского ножом в бедро. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Молодой человек находился в розыске за грабеж. В ночь на 23 сентября 2017 года при задержании злоумышленник оказал сопротивление. Пострадавшему оперуполномоченному была оказана медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.