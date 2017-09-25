В Турции в массовой драке пострадали екатеринбуржцыСегодня в 16:08
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Уральцам досталось на двух курортах.
В ночь на 24 сентября 2017 года в турецком Сиде на группу уральских туристов напали местные жители. Один из них был с ножом. Об этом сообщила подруга уральцев на форуме u-mama.ru, передает "Уралинформбюро".
В компании россиян было 8 человек в возрасте 25-35 лет, в том числе девушки (из Екатеринбурга и Казани). Они шли к морю, и в 200 метрах от отеля Grand Prestige Hotel & Spa наткнулись на другую компанию, в которой были русские девушки. Услышав родную речь, уральцы решили поздороваться. Это не понравилось местным, завязалась драка. Один из турков пустил в ход нож.
"На них напали турки, поломали порезали наших ребят, девочек вроде не тронули. Написали заявление, но полицейские их убедили, что это бесполезно, нужно их присутствие (домой 27), и прочие трали-вали, они забрали его. Консульство не работает. Несколько человек переломаны, у одного 15 швов на животе и 23 на руке! Туроператор просто предлагает переселить в другой отель 1 семью и все", - написала екатеринбурженка (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Фото: пользователь S_M на форуме u-mama.ru
Подруга пострадавших добавила, что пока уральцы в российское генконсульство не обращались.
Фото: пользователь S_M на форуме u-mama.ru
Следует добавить, что в тот же день аналогичная ситуация возникла в другом турецком городе - Авсалларе. Там на компанию уральцев набросился персонал отеля Azura Deluxe Resort & Spa Hotel.
"Конфликт произошел из-за попытки оставить жалобу на бармена данного отеля, отказавшегося обслуживать молодых людей из-за неприязни к русским. Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на жалобу, сотрудники отеля принялись хамить и всячески распускать руки. В частности, одного из туристов схватили за горло и стали угрожать. Затем началась настоящая драка, к которой подоспел весь остальной персонал, в том числе руководство отеля и охрана", - пишет в соцсети "ВКонтакте" Александр Ракитин (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Он добавил, что полицию и скорую помощь вызвали сотрудники другого отеля, наблюдавшие за происходящим.
"О националистических настроениях и неприязни к русским стало известно только по приезду. До инцидента, за время проживания в данном отеле, в адрес молодых людей поступали неоднократные угрозы и провокации экстремистского содержания. Со стороны полиции не было принято никаких мер", - добавил екатеринбуржец.
Фото: Александр Ракитин, vk.com/incekb
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