Его ждет суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в избиении супруги до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 24 июля 2017 года в доме на улице Колхозной. Супруги поругались. В порыве ярости мужчина жестоко избил жену. Она скончалась на месте.

Следует отметить, что обвиняемый вину не признает.