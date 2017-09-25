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Жительница Тюмени "прописала" дома две сотни мигрантовСегодня в 16:18

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Из СНГ.

В Тюмени за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания будут судить 36-летнюю женщину. С декабря 2016 года по май 2017-го она "прописала" в небольшом частном доме, где проживала семья ее сестры, 197 граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении и Азербайджана, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Фактически предоставлять приезжим жилье тюменка не только не намеревалась, но и не имела такой возможности – в доме всего одна комната, а также кухня и прихожая.

Обвинительное заключение утвердили ревизоры Калининского округа Тюмени. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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