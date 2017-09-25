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На Кубани семья каннибалов съела 30 человекСегодня в 17:20

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Людоедов вычислили случайно.

В Краснодарском крае вычислили семью каннибалов. По предварительным данным, за 18 лет супруги съели 30 человек. Об этом сообщается в паблике Mash в соцсети "ВКонтакте".

Преступников вычислили случайно: глава семейства потерял мобильный телефон, на котором были сохранены фотографии жертв. Гаджет нашли дорожные рабочие и отнесли его в полицию. По месту жительства каннибалов нашли останки 8 человек.

Следователи пока с осторожностью говорят об этой истории, не называя количество погибших. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю "Уралинформбюро" сообщили, что 8 сентября 2017 года 35-летний местный житель с супругой познакомились с женщиной. Троица выпивала на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. В дальнейшем у супругов возник конфликт с новой знакомой, и мужчина расправился с ней.

Тело убитой он расчленил, часть останков спрятал, а другую часть забрал домой. Там он сделал селфи с некоторыми фрагментами тела убитой, а 11 сентября обронил телефон.

В дальнейшем полицейские нашли в общежитии военного авиационного училища, где живут супруги, останки человека в солевом растворе. На кухне хранились замороженные мясные части неизвестного происхождения, а в подвале и на прилегающей территории - некоторые останки погибшей.

В настоящее время супруги арестованы. К расследованию дела привлечены профессор и доктор психологических наук.

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