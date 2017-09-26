Ему грозит 2 года.

На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Краснодарского края. Молодого человека обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 21 мая 2017 года в Новом Уренгое. Пьяный обвиняемый курил, лежа на кровати, в одной из комнат дома. Тлеющая часть сигареты упала на матрас, произошел пожар. В огне серьезно пострадал 27-летний приятель южанина. Он получил ожоги 90% тела и скончался в больнице.

Обвиняемый также получил ожоги. Он признал вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.