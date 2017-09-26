Поджоги и мошенничество.

В суд передано уголовное дело в отношении банды "черных риелторов". На скамье подсудимых - двое жителей Березников. Они обвиняются в убийствах, поджоге и мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, обвиняемые действовали по указке женщины - директора агентства недвижимости. На протяжении 2015-2016 годов они переписывали на себя квартиры неблагополучных семей. Если собственники отказывались от сделки, их жестоко убивали.

Злоумышленникам вменяют 5 убийств, 9 эпизодов мошенничества и 2 поджога.

Мужчины признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Расследование дела в отношении организатора банды находится на завершающей стадии.

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