Рекордной для ведомства.

Полковник Минобороны РФ попался на крупнейшей в истории ведомства взятке в 368 миллионов рублей. Такую сумму получил начальник отдела техобеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин.

По данным газеты "Коммерсант", 46-летний полковник брал деньги за содействие в заключении контрактов на приобретение передвижных пекарен, прицепных кухонь, автомобильных цистерн и другой спецтехники. Известно о 12 контрактах на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

Документами заинтересовалось петербургское УФАС, обнаружившее "картельный сговор". Во время проверки была выявлена связь между учредителями и гендиректорами компаний. Выяснилось, что организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. При этом обязательства по заключенным контрактам они реализовывали совместно.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - "Мошенничество" и "Получение взятки в особо крупном размере". В настоящее время Вакулин арестован, он пробудет в СИЗО до 29 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро".