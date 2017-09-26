×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полковник Минобороны РФ попался на взятке в 368 миллионовСегодня в 10:47

  • Текст

Рекордной для ведомства.

Полковник Минобороны РФ попался на крупнейшей в истории ведомства взятке в 368 миллионов рублей. Такую сумму получил начальник отдела техобеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин.

По данным газеты "Коммерсант", 46-летний полковник брал деньги за содействие в заключении контрактов на приобретение передвижных пекарен, прицепных кухонь, автомобильных цистерн и другой спецтехники. Известно о 12 контрактах на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

Документами заинтересовалось петербургское УФАС, обнаружившее "картельный сговор". Во время проверки была выявлена связь между учредителями и гендиректорами компаний. Выяснилось, что организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. При этом обязательства по заключенным контрактам они реализовывали совместно.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - "Мошенничество" и "Получение взятки в особо крупном размере". В настоящее время Вакулин арестован, он пробудет в СИЗО до 29 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×