В Югре полгода ищут хромого педофилаСегодня в 11:33
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Он напал на 13-летнюю девочку.
В Нефтеюганске разыскивают педофила, который 6 февраля 2017 года надругался над 13-летней девочкой.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено в 4 микрорайоне около дома №22. Следователи опасаются, что злоумышленник мог совершить и другие преступления в отношении детей.
Подозреваемому на вид 40-50 лет, рост 165-170 сантиметров. У него среднее телосложение, ближе к плотному, есть небольшой живот. Внешность европейская, кожа светлая, вокруг глаз много морщин. На коже есть раздражение, щеки обвисшие. Кисти рук крупные, пальцы толстые, ногти неопрятные. Шепелявит.
Вероятно, преступник перенес инсульт: он приволакивает левую ногу, почти не двигает левой рукой, а его улыбка ассиметрична (левый уголок рта неподвижен). При разговоре у мужчины слегка трясется правая рука. Также есть подозрение, что у него имеется легкая форма ДЦП, спортивная травма или синдром короткой ноги.
В момент преступления нападавший был одет в черный пуховик до бедер, темные офисные брюки со стрелками. На ногах у него были черные высокие ботинки, а на голове - шапка-ушанка.
Мужчина может проживать в 5, 6, 9 или 10 микрорайонах Нефтеюганска.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просят сообщить ее по телефонам: 8 (3463) 230655, 8-902-814-28-54, 8 (3463) 29-56-11, 29-09-59, 8-951-961-17-78, 8-908-891-85-80 или 8-922-000-80-02.
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