Его вычислили по шнурку.

Суд вынес приговор 62-летнему жителю Новой Ляли, признав его виновным в убийстве. Мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 8 июня 2017 года в квартире на улице Розы Люксембург. Обвиняемый выпивал с 61-летним приятелем. Во время застолья мужчины повздорили, и хозяин квартиры вонзил гостю нож в шею. Труп он поместил в капроновые мешки, перевязал их шнурком от ботинка и спрятал у трубы теплотрассы во дворе дома.

Тело убитого нашли 19 июня. Преступника вычислили во время осмотра его квартиры: следователи заметили, что на одном из ботинков не хватает шнурка - того самого, которым он завязал мешки.

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