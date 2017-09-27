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Телефонную атаку на Россию "повесили" на игиловца26 сентября в 15:53

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Из Ставрополья.

Спецслужбы вычислили телефонных террористов, с 10 сентября 2017 года державших в страхе всю Россию. По данным телеграм-канала Mash, организатором акции устрашения стал 28-летний уроженец Ставрополья Альберт Абрамов. В прошлом году он уехал в Сирию и примкнул к "Исламскому государству" (организация запрещена в РФ - прим.ред.). Однако он не стал брать в руки оружие, предпочтя ему "игру на нервах".

Вместе с единомышленниками Абрамов по телефону и электронной почте "заложил бомбы" в сотнях зданий 80 российских городов.

В частности, в Екатеринбурге в ночь на 12 сентября были эвакуированы посетители Южного автовокзала и ТРЦ "Гринвич". Спустя неделю торговый центр "атаковали" вновь, на это раз вместе с администрацией города, цирком и "Рубином", передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что официальных данных о поимке телефонных террористов нет.

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