С обвинительным заключением.

Уголовное дело в отношении одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина направлено в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кокорин обвиняется в невыплате заработной платы работникам, мошенничестве и сокрытии средств организации. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый с апреля 2013 по июль 2015 года являлся директором НТЗТИ, а также собственником 50% акций завода. По версии следствия, предприниматель, злоупотребляя доверием другого собственника, вывел со счетов предприятия более 22,9 миллиона рублей.

Кроме того, работники НТЗТИ месяцами не получали зарплату. Руководство задолжало 195 сотрудникам 13 миллионов рублей. Под руководством Кокорина у завода также скопились миллионные долги по налогам и перед контрагентами.

Напомним, руководство НТЗТИ прославилось на всю страну после того, как о нем на встрече с главной Среднего Урала Евгением Куйвашевым заговорил президент России Владимир Путин. Глава государства рассказал, что во время последней "прямой линии" к нему обратились работники предприятия, пожаловавшись на длительную задержку зарплат. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?", - возмутился президент.

После такой оценки российского лидера на Среднем Урале перетряхнули всю "борзоту": в области были возбуждены десятки уголовных дел по факту невыплаты и задержки зарплат, а сотни свердловчан, наконец, смогли получить заработанные деньги.

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