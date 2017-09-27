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В Челябинске гибель роженицы вылилась в "уголовку"26 сентября в 18:13

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Виновным грозит до 3 лет.

В Челябинске по факту гибели 40-летней роженицы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральского СУ СКР.

Трагедия произошла днем 21 сентября 2017 года в Областной клинической больнице №3. Женщина скончалась после того, как родила двойню. Это были ее первые роды.

Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

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