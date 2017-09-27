Предполагаемый убийца охотился на лося.

Сотрудники полиции задержали екатеринбургского браконьера, охотившегося на лося, но застрелившего жителя поселка Монетный.

22 сентября тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди было обнаружено в лесу недалеко от населенного пункта. Следственный отдел Березовского возбудил уголовное дело по признакам убийства.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, к смерти жителя Монетного причастен 42-летний ранее судимый уроженец поселка, который сейчас живет в Екатеринбурге.

По данным следствия, 20 сентября потерпевший вместе с отцом и знакомым гуляли в лесу. Мужчины услышали выстрелы и решили выяснить, кто и где стреляет. Для этого они разделились: отец и знакомый погибшего пошли в одну сторону, а он сам – в другую.

Вскоре последовал еще один выстрел, после которого мужчина перестал выходить на связь. Его родитель обратился с заявлением о розыске в полицию. Тело пропавшего нашли через 2 дня.

Неподалеку от места происшествия сотрудники ведомства обнаружили останки лося. Появилась версия, что мужчина погиб, попав под случайную пулю. Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, после отработки списка владельцев огнестрельного охотничьего оружия, оперативники вышли на след подозреваемого.

На допросе ранее судимый екатеринбуржец объяснил, что в тот день вместе со знакомыми пошел на лося, не имея на это необходимого разрешения. После того, как животное было убито, мужчины услышали шум в кустах. Только выстрелив, он понял, что попал в человека. После этого браконьеры сбежали с места происшествия, прихватив тушу сохатого.

"Насколько эти слова правдивы, установит начавшееся расследование СК и предстоящее судебное заседание", – отметил В.Горелых.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия, проводят необходимые экспертизы и допросы.

Стоит отметить, что по факту незаконного отстрела лося возбуждено отдельное уголовное дело.