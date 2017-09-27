Подозреваемый задержан.

В Красноуфимске задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 15 и 17 лет.

Преступление было совершено вечером 25 сентября 2017 года. Подозреваемого задержали наутро. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга уточнил, что подозреваемый изнасиловал одну девочку, а над второй надругался. "В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу", - сказал он.