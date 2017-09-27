×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге поймали серийных налетчиков на "Евросеть"Сегодня в 09:57

  • Текст

Среди них есть подросток.

Полиция Екатеринбурга задержала четверых местных жителей, причастных к серийным кражам из салонов сотовой связи. Один из них несовершеннолетний, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Установлено, что молодые люди начали грабить магазины с 2015 года. Их неоднократно задерживали и привлекали к уголовной ответственности. Однако на тот момент налетчикам не было 18 лет, и они оставались на свободе.

В настоящее время трое подозреваемых достигли совершеннолетия. Они арестованы. Установлена их причастность к 32 кражам (из них 12 - из салонов сотовой связи) и одному разбою. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

С начала сентября 2017 года Екатеринбург всколыхнула волна нападений на салоны сотовой связи. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из "Евросети", "Билайна", "Связного" и "Мегафона".

Ранее по теме:
Охота за гаджетами: в Екатеринбурге обчистили два салона в одном доме
В Екатеринбурге ограбили "Мегафон"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×