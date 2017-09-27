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Погубивший вице-спикера ЗакСо Прикамья бизнесмен не смог выйти на свободуСегодня в 10:36

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Он настаивал на замене наказания.

Пермский предприниматель Александр Бусаров, осужденный за гибель вице-спикера регионального Заксобрания Сергея Митрофанова, не смог добиться смягчения наказания. Бизнесмен рассчитывал заменить лишение свободы на принудительные работы. Однако суд оставил его в Ныробской колонии-поселении №23. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Пермском краевом суде.

Сергей Митрофанов погиб в ночь на 28 февраля 2016 года. По словам Бусарова, он совершил наезд на депутата, а затем пытался доставить раненого в больницу, но по дороге авто угодило в кювет. После этого бизнесмен скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в салоне своего Mercedes. Когда его обнаружили, Митрофанов был мертв. Бусарова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Суд отправил его в колонию на 3 года.

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