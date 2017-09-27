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В Екатеринбурге "черные риелторы" присвоили 11 квартирСегодня в 11:46

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Стоимостью 26,5 миллиона.

В Кировский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в квартирном мошенничестве.

Банда "черных риелторов" промышляла с августа 2010-го по ноябрь 2015 года. Они размещали объявления в СМИ о том, что ООО "Автоломбард "Миллиард" выдает денежные займы под залог недвижимости. Вместо гражданско-правовых сделок злоумышленники оформляли договоры купли-продажи квартир. Так они получили жилье на Чкалова за 200 тысяч рублей при рыночной стоимости в 2,9 миллиона рублей.

Всего от действий злоумышленников пострадали 11 человек. Ущерб превысил 26,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Уголовное дело в отношении третьего участника банды выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске, добавили в пресс-группе городского УМВД.

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