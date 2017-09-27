Он арестован.

Следователи ищут возможных жертв 36-летнего красноуфимца, которому вменяют преступления сексуального характера.

Мужчину задержали утром 26 сентября 2017 года по подозрению в изнасиловании двух школьниц 15 и 17 лет. В настоящее время он арестован. Следователи полагают, что он может быть причастен к иным преступным эпизодам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Всех, кому что-либо известно о преступлениях, совершенных мужчиной, просят позвонить по телефонам: 8 (34394) 5-12-99 (следственный отдел СК России), 8 (34394) 2-31-02 (дежурная часть МО МВД России "Красноуфимский"). Конфиденциальность гарантируется.

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