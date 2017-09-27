В пылу ссоры.

В Прикамье задержали 34-летнюю жительницу села Орда по подозрению в убийстве матери, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено вечером 24 сентября 2017 года. Пьяная женщина поругалась с матерью и вонзила ей в грудь нож. С места происшествия она скрылась. Тело погибшей нашли на следующий день.

Злоумышленница арестована, ей предъявили обвинение.