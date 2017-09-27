Из-за денег.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Каменска-Уральского. Он обвиняется в двойном убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года в Дегтярске. Обвиняемый выпивал с приятелями в доме на улице Килинина. Когда выпивка закончилась, он пошел за "догоном". В подъезде мужчина встретил пожилую супружескую пару, у которой попросил деньги в долг. Пенсионерка пообещала дать взаймы, но ее супруг был против.

Разозлившись, обвиняемый зарезал обоих. Ему грозит пожизненное лишение свободы.