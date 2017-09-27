Его задержали.

В Кургане задержали подозреваемого в убийстве 27-летней девушки. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, вечером 24 сентября 2017 года 50-летний подозреваемый выпивал в гостях у знакомой. Затем он уснул, а когда проснулся, решил продолжить застолье. Хозяйке квартиры это не понравилось, и она начала выгонять гостя.

Разгорелась ссора, и подозреваемый 10 раз ударил собутыльницу ножом. Наутро тело девушки обнаружила ее 16-летняя сестра, опекуном которой была убитая.

Следует отметить, что подозреваемый ранее был судим за убийство. Он провел 12 лет в колонии.