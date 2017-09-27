За превышение полномочий.

27 сентября 2017 года Курганский горсуд вынес приговор экс-сотруднице УФНС Светлане Евдокимовой, признав ее виновной в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Ей назначили 3 года условно с испытательным сроком 1 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2013-2014 годах тогдашний начальник налоговой службы Зауралья Юрий Касьененко дал указание своим подчиненным Светлане Евдокимовой и Ольге Киселевой-Захаровой провести проверку в ЗАО "Тюменьтел". При этом последние должны были выявить налоговые нарушения на сумму, не превышающую 10 миллионов рублей. Фактические предприятие задолжало государству около 70 миллионов рублей.

В конце июля 2017 года Касьяненко был приговорен к 3 годам колонии общего режима. Однако в августе Курганский облсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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