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Красноуфимский единоросс подсматривал за женщинами в туалетеСегодня в 09:50

Возбуждено уголовное дело.

Депутата городской думы Красноуфимска единоросса Андрея Мерзлякова подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело, возбужденное по статье 137 УК РФ, находится в работе у красноуфимских следователей.

По данным местных СМИ, депутат установил камеру в женском туалете МУП "Энергосервис", где работает директором. По одной из версий, депутат хотел поймать "крота" на предприятии. Но не учел, что в кадр попадают все интимные подробности происходящего в уборной.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Сам себе депутат Сегодня в 09:58

Надеюсь, с потенцией у народного избранника все в порядке после увиденного?

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