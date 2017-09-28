Возбуждено уголовное дело.

Депутата городской думы Красноуфимска единоросса Андрея Мерзлякова подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело, возбужденное по статье 137 УК РФ, находится в работе у красноуфимских следователей.

По данным местных СМИ, депутат установил камеру в женском туалете МУП "Энергосервис", где работает директором. По одной из версий, депутат хотел поймать "крота" на предприятии. Но не учел, что в кадр попадают все интимные подробности происходящего в уборной.