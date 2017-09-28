Тюменец жестоко избил 3-летнего пасынка Сегодня в 09:53
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Дело дошло до суда.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Заводоуковска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы будут переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Обвиняемый проживал со своей сожительницей и ее 3-летним сыном в доме на улице Щукина. По данным следствия, в августе 2017 года женщину госпитализировали в больницу Ялуторовска. Ребенок остался под присмотром ее сожителя.
В один из дней обвиняемый избил малыша за то, что мальчик наехал на него велосипедом. Мужчина швырял ребенка на землю и бетонный фундамент дома. Мальчик получил тяжелые травмы.
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