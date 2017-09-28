×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Березовском обстрелявший таджика экс-полицейский сел на 4 годаСегодня в 10:20

  • Текст

В ИК общего режима.

28 сентября 2017 года Березовский горсуд вынес приговор 37-летнему экс-полицейскому, который обстрелял таджика на остановке. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий. Он проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 30 июня 2017 года неподалеку от остановки "Максима Горького". Бывший кинолог потребовал документы у двух таджиков. При этом правоохранитель был пьян.

Один из мигрантов убежал. Экс-полицейский открыл огонь по второму. Потерпевший получил сотрясение мозга и пулевое ранение головы.

"По данному факту, как только стало о нем известно, начальник регионального полицейского главка Михаил Бородин назначил проведение служебной проверки, в рамках которой поручил детально во всем разобраться и принять соответствующие меры реагирования. По ее итогам сотрудник ИВС ОВД Березовского 1979 года рождения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - добавил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следует напомнить, что дело в отношении бывшего кинолога рассматривают в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

Ранее по теме:
В Березовском обстрелявший таджика полицейский ждет приговора

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×