В ИК общего режима.

28 сентября 2017 года Березовский горсуд вынес приговор 37-летнему экс-полицейскому, который обстрелял таджика на остановке. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий. Он проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 30 июня 2017 года неподалеку от остановки "Максима Горького". Бывший кинолог потребовал документы у двух таджиков. При этом правоохранитель был пьян.

Один из мигрантов убежал. Экс-полицейский открыл огонь по второму. Потерпевший получил сотрясение мозга и пулевое ранение головы.

"По данному факту, как только стало о нем известно, начальник регионального полицейского главка Михаил Бородин назначил проведение служебной проверки, в рамках которой поручил детально во всем разобраться и принять соответствующие меры реагирования. По ее итогам сотрудник ИВС ОВД Березовского 1979 года рождения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - добавил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следует напомнить, что дело в отношении бывшего кинолога рассматривают в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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