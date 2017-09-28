И денег.

В Прикамье юный узбек терроризировал родную бабушку ради получения прав собственности на ее квартиру и денег.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, несовершеннолетний молодой человек жил у бабушки в Нытвенском районе. С 15 декабря 2016 по 21 января 2017 года он неоднократно душил пожилую родственницу и угрожал ей убийством, требуя переписать на него недвижимость и другое имущество.

Примерно в это же время юноша отыскал в квартире 100 тысяч рублей, накопленные женщиной, и потратил их на себя. В ходе следствия часть суммы была возвращена хозяйке.

К моменту вынесения приговора молодому человеку исполнилось 18 лет. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч.2 ст.158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и п."в" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия). Ближайшие 2 года гражданин Узбекистана проведет в колонии общего режима, также ему предстоит выплатить штраф в размере 15 000 рублей.