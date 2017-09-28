×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юный узбек душил бабушку ради квартирыСегодня в 12:40

  • Текст

И денег.

В Прикамье юный узбек терроризировал родную бабушку ради получения прав собственности на ее квартиру и денег.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, несовершеннолетний молодой человек жил у бабушки в Нытвенском районе. С 15 декабря 2016 по 21 января 2017 года он неоднократно душил пожилую родственницу и угрожал ей убийством, требуя переписать на него недвижимость и другое имущество.

Примерно в это же время юноша отыскал в квартире 100 тысяч рублей, накопленные женщиной, и потратил их на себя. В ходе следствия часть суммы была возвращена хозяйке.

К моменту вынесения приговора молодому человеку исполнилось 18 лет. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч.2 ст.158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и п."в" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия). Ближайшие 2 года гражданин Узбекистана проведет в колонии общего режима, также ему предстоит выплатить штраф в размере 15 000 рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×