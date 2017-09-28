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Свердловчанин жестоко расправился со своей семьейСегодня в 12:13

  • Текст

Среди жертв - годовалый ребенок.

В Алапаевском районе задержали местного жителя по подозрению в убийстве 49-летней матери, 25-летней сестры и годовалой племянницы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тела женщин и ребенка обнаружил 27 сентября глава Санкинской сельской администрации. Он увидел их пьяного родственника в окровавленной одежде и решил проверить, все ли в порядке. Направляясь к месту жительства семьи, чиновник заметил, что дом охвачен пожаром.

27-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас выясняются мотивы преступления. Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

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